Bank of England verhoogt rente verder

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de rente conform de marktverwachting verder verhoogd. Dit bleek donderdag uit het rentebesluit van de Britse centrale bank. De belangrijkste rente werd met 25 basispunten verhoogd naar 1,00 procent. Het besluit werd met 6 stemmen voor en 3 stemmen tegen genomen. De drie tegenstemmers wilden een renteverhogingen met 50 basispunten. Economen van de Japanse bank Nomura voorspellen dat de rente na vandaag nog twee keer wordt verhoogd met 25 basispunten dit jaar en volgend jaar één keer, waarmee de Britse rente dan uitkomt op 1,75 procent. Dat is een lager niveau dan de markt verwacht, maar Nomura rekent erop dat de economische cyclus de Bank of England ervan zal weerhouden om de rente nog verder te verhogen. Bron: ABM Financial News

