Buffett koopt nog meer Occidental Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway heeft de afgelopen dagen nog meer aandelen van het oliebedrijf Occidental Petroleum gekocht. Dit blijkt uit documenten ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond. Op maandag en dinsdag kocht het investeringsvehikel van Warren Buffett nog eens 5,9 miljoen aandelen voor 350 miljoen dollar. Daardoor heeft het fonds nu ruim 142 miljoen aandelen van de oliereus in handen, goed voor een belang van 15,2 procent. Sinds medio maart had Berkshire geen aandelen Occidental meer gekocht. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.