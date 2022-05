Europese beurzen hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag in het groen, nu de Federal Reserve woensdagavond bij het rentebesluit de kans op een toekomstige renteverhoging met 75 basispunten tot bijna nul reduceerde.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 442,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,3 procent naar 14.160,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,5 procent met een stand van 6.491,07 punten. De Britse FTSE steeg donderdag 0,8 procent naar 7.555,81 punten.

De Amerikaanse centrale bank verhoogde gisterenavond zoals verwacht de rente met 50 basispunten, en lijkt ook een verhoging met 75 basispunten in de toekomst uit te sluiten. Dit laatste luchtte beleggers volgens beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx op.

De Duitse fabrieksorders in maart daalden met 4,7 procent op maandbasis beduidend meer dan verwacht. De industriële productie van Frankrijk nam in maart iets meer af dan verwacht. De dienstensector van het Verenigd Koninkrijk leverde in april aan groei in.

Vanmiddag volgt er een rentebesluit van de Britse centrale bank. De belangrijkste rente staat momenteel op 0,75 procent en wordt naar verwachting verhoogd met 25 basispunten naar 1,00 procent. Dat is volgens economen van Rabobank ook de drempel waarop de Britse centrale bank kan overwegen om actief obligaties van zijn 875 miljard Britse pond omvattende balans te gaan verkopen.

Voor vanmiddag gaat de aandacht in de Verenigde Staten uit naar de wekelijkse steunaanvragen, het enige macro-economische cijfer dat op de agenda staat voor de VS. De verwachting hiervoor is een lichte daling van 182.000 naar 180.000 aanvragen.

Olie werd donderdag duurder. De vergadering om vandaag in de gaten te houden betreft die van de OPEC+. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 107,96 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 110,60 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0597. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1601 op de borden, maar woensdag voor het rentebesluit van de Fed was dit 1,0514.



Bedrijfsnieuws

Shell heeft in het eerste kwartaal van 2022 de winst flink zien stijgen en zelfs nog iets harder dan analisten hadden verwacht. Shell zei woensdag bij de kwartaalcijfers te verwachten om in de tweede helft van 2022 ruim 30 procent van de operationele vrije kasstroom uit te keren aan de aandeelhouders. De koers van het aandeel noteerde 2,7 procent hoger.

Adecco zag in het eerste kwartaal van 2022 de omzetgroei aantrekken, terwijl de winstgevendheid terugviel. De koers van het aandeel noteerde 3,7 procent lager.

ArcelorMittal boekte in het eerste kwartaal meer winst dan een jaar eerder, maar op kwartaalbasis was er sprake van een pas op de plaats. Mittal gaat dit jaar nog eens voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. De koers van het aandeel noteerde 2,1 procent in het groen.

Air France-KLM heeft in het eerste kwartaal het verlies sterk verminderd en een positief EBITDA-resultaat geboekt, en verwacht een succesvol zomerseizoen op basis van het toenemend aantal boekingen. Onderdeel KLM heeft voor het derde kwartaal op rij een positief operationeel resultaat geboekt en belooft maatregelen om de werkdruk door personeelskrapte op de luchthaven Schiphol te verbeteren. De koers van het aandeel Air France-KLM noteerde 1,6 procent hoger.

In Parijs en Frankfurt stonden alle seinen op groen, met uitzondering voor het aandeel Crédit Agricole waar 3,1 procent van de koers af ging en van Allianz, dat 5,6 procent inleverde.

In Parijs noteerden van de hoofdaandelen er 26 een koerswinst van 1 procent of meer, in Frankfurt waren dit er met 16 wat minder.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 3,0 procent tot 4.300,23 punten, de Dow Jones index won 2,8 procent op 34.060,99 punten en de Nasdaq sloot 3,2 procent hoger op 12.964,86 punten.