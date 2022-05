'Shell beloont aandeelhouder goed' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell kan de inkoop van eigen aandelen in de tweede jaarhelft opvoeren naar meer dan 6 miljard dollar per kwartaal. Dit stellen analisten van Jefferies donderdag. Shell zei donderdag bij de kwartaalcijfers te verwachten om in de tweede helft van 2022 ruim 30 procent van de operationele vrije kasstroom uit te keren aan de aandeelhouders. Jefferies berekende dat het totale rendement zo naar meer dan 15 procent stijgt. En daarmee doet Shell het beter dan sectorgenoten, aldus de bank. Het aandeel Shell wint donderdag 3 procent op 27,10 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.