Staal en olie trekken Damrak hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert donderdag richting het einde van de ochtend flink hoger. De AEX index steeg 1,7 procent tot 710,26 punten, terwijl de AMX een winst van 0,2 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,1 procent.

Woensdagavond verhoogde de Amerikaanse Federal Reserve de rente met 50 basispunten, zoals verwacht.

Ook kondigde de Fed aan dat het de enorme balans gaat verkleinen. Een meevaller was volgens analisten dat voorzitter Jerome Powell lijkt te willen vasthouden aan renteverhogingen van 50 basispunten en niet gaan versnellen naar 75 basispunten. Dit is volgens beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx een opluchting voor beleggers.

Economisch nieuws was er over de Britse dienstensector, die wat minder hard groeide in april, en over de Franse industrie, die in maart zoals verwacht minder produceerde dan in februari. De Duitse fabrieksorders daalden in maart ook sterker dan verwacht.

De olieprijs stabiliseerde. Een junifuture West Texas Intermediate werd 0,3 procent duurde op 107,94 dollar. Brent-olie voor juli werd 0,4 procent duurder op 110,58 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,0600. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0601 op de borden. Bij het einde van de Europese aandelenhandel gisteren was dit echter nog 1,0514.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden 18 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Adyen en Shell met een koerswinst van 3 procent.

De resultaten van Shell werden goed ontvangen. Het aandeel steeg 3 procent. Shell wist goed te profiteren van de onrust op de markt en de hogere olieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf verdiende ruim 9 miljard dollar in het kwartaal, een half miljard meer dan verwacht. Met het oog op de markt, verwacht Shell in de tweede helft van 2022 om ruim 30 procent van de operationele vrije kasstroom uit te keren aan de aandeelhouders.

Staalconcern ArcelorMittal overtrof afgelopen kwartaal de verwachtingen met een EBITDA-resultaat van 5,1 miljard dollar en een vrije kasstroom van 1,5 miljard dollar. Hierdoor kan de schuld snel worden afgelost. Ook worden er meer aandelen ingekocht.

ING won 2,7 procent in aanloop naar de kwartaalcijfers op vrijdag.

Randstad was een van de weinige verliezers. Sectorgenoot Adecco kwam met cijfers voorbeurs en levert meer dan 4 procent in.

Onder de Midkap-fondsen was Aperam een grote winnaar, met 2,8 procent.

Air France-KLM verraste met een sterke kasstroom en een lager verlies. De luchtvaarder voorziet een succesvol zomerseizoen met een aantrekkende capaciteit. ING denkt dat de kosten per eenheid hierdoor zullen dalen. Het aandeel won 1,6 procent.

Bouwbedrijf BAM verdubbelde zijn winst en zei op schema te liggen voor de strategische doelen met een hogere marge in het huidige boekjaar. Het aandeel stond niettemin vlak.

CM.com was de winnaar onder de smallcaps met een koersstijging van dik 6 procent.

Callcenterbedrijf Majorel won 3 procent na een positieve kwartaalupdate. Het bedrijf blijft stevig groeien, ook na de coronapandemie.

ForFarmers noteerde als één van de weinige smallcap-bedrijven lager. Het aandeel verloor 1,4 procent, nadat het bedrijf het onderliggende EBITDA-resultaat bijna zag halveren. KBC Securities en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoel na de kwartaalcijfers, omdat het veevoerbedrijf meer moet betalen aan inkoopkosten voor grondstoffen en energie door de inval van Rusland in Oekraïne. De prijsstijgingen kunnen niet geheel worden doorberekend aan klanten en drukken het rendement.