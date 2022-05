Valuta: euro weer rond 1,06 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag weer rond de 1,06 dollar na het unaniem genomen rentebesluit van woensdagavond door de Amerikaanse Federal Reserve, waarmee het belangrijkste rentetarief met 50 basispunten werd verhoogd naar een bandbreedte van 0,75 tot 1,00 procent.

"Nu de Fed gisteren een renteverhoging met 75 basispunten bij één van de komende beleidsvergaderingen niet aanduidde als een besluit om rekening mee te houden, lijkt de markt zich nu te herpositioneren", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank donderdag tegen ABM Financial News. "En dat zorgde per saldo voor een stijging van de euro ten opzichte van de dollar", aldus Mevissen.

Daarnaast kondigde de Amerikaanse centrale bank aan om de balans van 9 biljoen dollar per 1 juni te gaan verkleinen. Voor schatkistpapier wordt de limiet in eerste instantie vastgesteld op 30 miljard dollar per maand. Voor hypotheek gedekte effecten zal de limiet aanvankelijk worden vastgesteld op 17,5 miljard dollar per maand. Na drie maanden worden dit verhoogd naar respectievelijk 60 en 35 miljard dollar per maand.

"Wij denken dat de Fed daar tot half 2023 mee door gaat, en dan weer verruimt, omdat zich dan een recessie aftekent", aldus de marktanalist van Rabobank donderdag.

Het Britse pond noteerde donderdag flink lager. "Dat lijkt vooralsnog vooral verband te houden met de verkiezingen in Noord-Ierland", aldus Mevissen. Daar lijkt Sinn Féin een goede kans te maken de DUP te overvleugelen.

Vanmiddag volgt er een rentebesluit van de Britse centrale bank. De belangrijkste rente staat momenteel op 0,75 procent en wordt naar verwachting verhoogd met 25 basispunten naar 1,00 procent. Dat is volgens economen van Rabobank ook de drempel waarop de Britse centrale bank kan overwegen om actief obligaties van zijn 875 miljard Britse pond omvattende balans te gaan verkopen.

De Duitse fabrieksorders in maart daalden met 4,7 procent op maandbasis beduidend meer dan verwacht. De industriële productie van Frankrijk nam in maart iets meer af dan verwacht. De dienstensector van het Verenigd Koninkrijk leverde in april aan groei in.

Voor vanmiddag gaat de aandacht in de Verenigde Staten uit naar de wekelijkse steunaanvragen, het enige macro-economische cijfer dat op de agenda staat voor de VS. De verwachting hiervoor is een lichte daling van 182.000 naar 180.000 aanvragen.

De vergadering om vandaag in de gaten te houden betreft die van de OPEC+.

De euro noteerde donderdag 0,2 procent lager op 1,0598 dollar. De Europese munt noteerde 0,5 procent hoger op 0,8449 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,7 procent en noteerde op 1,2542 dollar.