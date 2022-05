Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel ForFarmers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFamers

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor het aandeel ForFarmers verlaagd van 4,25 naar 3,75 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek donderdag uit een analyse van KBC Securities naar aanleiding van de update van ForFarmers over het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens de bank kampt de producent van veevoer met aanzienlijk hogere prijzen voor grondstoffen, volgend op de inval van Rusland in Oekraïne. Tot nu toe is ForFarmers erin geslaagd om voer te blijven leveren aan klanten en zal dat volgens KBC Securities ook kunnen blijven doen, maar de prijsstijgingen van grondstoffen en energie kunnen niet volledig worden doorgerekend. Dit alles drukte de onderliggende EBITDA vorig kwartaal met een forse 47,2 procent op jaarbasis, ondanks aanhoudende kostenbesparingen. KBC Securities mikte voor de update van vandaag voor het eerste halfjaar op een terugval met 18 procent. Het aandeel ForFarmers noteerde donderdag op een groen Damrak 0,4 procent hoger 2,84 euro. Bron: ABM Financial News

