Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel ForFarmers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor ForFarmers verlaagd van 42,0 naar 3,20 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank naar aanleiding van het tussentijdse handelsbericht van de veevoederproducent over de eerste drie maanden van dit jaar. Volgens Degroof Petercam kampt de onderneming nog altijd met diverse overheidsmaatregelen, dierziektes, sterke prijsstijgingen en met beperkte ruimte deze door te berekenen aan klanten, met een voortdurende druk op volumes en marges tot gevolg. Degroof verwacht dat de consensus voor het gehele jaar voor ForFarmers omlaag gaat. Degroof Petercam verlaagt zelf voor 2022 de raming voor de onderliggende EBITDA met 18 tot 20 procent tot circa 57 miljoen euro. Het aandeel ForFarmers noteerde donderdag op een groen Damrak 0,7 procent hoger op 2,85 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.