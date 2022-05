Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel UMG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Universal Music Group verhoogd van 25,00 naar 29,00 euro, met behoud van het koopadvies. De eerstekwartaalcijfers van UMG lieten volgens de analisten een meevallende omzetgroei zien in alle segmenten. De totale groei van 22 procent was ruim boven de consensusverwachting van 16 procent. Music Publishing versloeg de verwachting met 38 tegen 20 procent groei, en Merchandise en overige inkomsten zelfs met 81 tegen 47 procent. Ook de omzet uit Recorded Music was iets hoger dan verwacht, met 16 tegen 14 procent. Deutsche Bank verhoogt daarom de omzetverwachting voor dit jaar en volgend jaar met 3 en 4 procent, omdat er meer zicht is op een aanhoudende groeiversnelling na de pandemie, naast bestaande trends die ruggensteun bieden. Het aandeel UMG wint donderdag 1,9 procent op 22,93 euro. Bron: ABM Financial News

