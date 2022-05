Majorel groeit door Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Majorel heeft in het eerste kwartaal van 2022 fors meer omzet geboekt. Dat maakte het callcenterbedrijf donderdag bekend. De omzet steeg met 18 procent op jaarbasis van 407 miljoen tot 480 miljoen euro. Aangepast voor overnames en coronapandemie-gerelateerde diensten die zullen wegvallen, bedroeg de groei 16 procent. Er kwamen drie nieuwe landen bij en nieuwe klanten waaronder Booking.com. De Turkse overname Mayen droeg 2 procentpunt bij aan de omzetgroei. Het grootste segment Europa, Afrika en Zuid-Amerika groeide met 14 procent tot 354 miljoen euro. De groei was 32 procent in de callcenters die zich richten op wereldwijde Engelstalige dienstverlening, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Dit segment zette 100 miljoen euro om. Het kleinste segment, China en Oost-Azië, zag de omzet met 28 procent groeien tot 26 miljoen euro. Outlook De vooruitzichten voor het boekjaar werden herhaald. Majorel rekent op een omzetgroei van 12 tot 18 procent, afgezien van de diensten die werden geleverd in verband met de coronaviruspandemie. Dit komt neer op 1,85 miljard tot 1,95 miljard euro omzet, met een operationele EBITDA-marge van 16 tot 17 procent. Bron: ABM Financial News

