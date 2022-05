Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel IMCD Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank is te spreken over de kwartaalrapportage van IMCD en verhoogt het koersdoel van 128,00 naar 133,00 euro. Dit bleek donderdag uit een analyse van de zakenbank. De zakenbank noemde de eerste kwartaalresultaten "erg sterk", dankzij onder meer gunstige marktomstandigheden en goede operationele prestaties. Op korte termijn voorziet Deutsche hierin geen verandering optreden, maar wel dat de "robuuste" vraag leidt tot druk op de aanvoerketen. De bank verhoogde naar aanleiding van de kwartaalcijfers en de verwachting dat de marges dit jaar op een hoog niveau blijven, de ramingen voor de winst per aandeel voor de jaren 2022 tot en met 2024 met respectievelijk 22 procent, 13 procent en 5 procent. Voor heel 2022 rekent Deutsche Bank op een EBITA van 503 miljoen euro, na een resultaat in het eerste kwartaal van dit jaar van 140 miljoen euro. De zakenbank handhaaft het Houden advies voor IMCD. Bron: ABM Financial News

