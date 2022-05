KLM boekt opnieuw positief resultaat Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) KLM heeft voor het derde kwartaal op rij een positief operationeel resultaat geboekt en belooft maatregelen om de werkdruk door personeelskrapte op de luchhaven Schiphol te verbeteren. Dat maakte de Nederlandse luchtvaartmaatschappij, onderdeel van Air France-KLM, donderdag bekend. "Deze cijfers over het eerste kwartaal geven duidelijk reden tot optimisme", meent topman Pieter Elbers. De omzet steeg in het eerste kwartaal van 2022 van 930 miljoen euro naar 1,9 miljard euro. Het operationele resultaat verbeterde met 340 miljoen euro naar een winst van 3 miljoen euro. Omdat meer landen de inreisregels hebben versoepeld zijn de boekingen verder aangetrokken, aldus de maatschappij. Door de oorlog in Oekraïne moeten vluchten naar Zuid-Korea, China en Japan omvliegen. Belangrijke markten in Azië blijven gesloten voor internationale reizigers. De negatieve impact van de fors hogere olieprijzen werd beperkt door hedging. De luchtvaartmaatschappij is begonnen met het aflossen van het leningenpakket van de Nederlandse overheid in verband met de coronacrisis. Van het pakket van 3,4 miljard euro uit 2020 heeft KLM alleen in het eerste jaar 942 miljoen euro daadwerkelijk gebruikt. Daarvan wordt in het tweede kwartaal 311 miljoen euro afgelost, zodat nog 631 miljoen euro resteert. Mogelijk zal KLM later dit jaar meer aflossen. Personeelskrapte KLM heeft last van krapte op arbeidsmarkt en de afgelopen weken zijn "heel moeilijk geweest" voor de operatie, stelde topman Elbers, die excuses maakte aan de klanten die hier last van hadden. Passagiers op Schiphol kampten de afgelopen weken met lange wachttijden na stakingen van het grondpersoneel op de luchthaven. "De focus zal de komende periode liggen op enerzijds het aflossen van de leningen en anderzijds de operatie en werkdruk. Daar worden tal van maatregelen op genomen zodat de zomer beter zal verlopen dan de situatie in de afgelopen weken", zei Elbers. Bron: ABM Financial News

