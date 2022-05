Meer omzet voor Adecco Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Adecco

(ABM FN-Dow Jones) Adecco heeft in het eerste kwartaal van 2022 de omzetgroei zien aantrekken, terwijl de winstgevendheid terugviel. Dat meldde de uitzender uit Zürich donderdag voorbeurs. De omzet groeide autonoom met 5 procent tot 5,45 miljard euro. De nettowinst was met 92 miljoen euro 26 procent minder dan een jaar eerder. De EBITA-marge, exclusief bijzondere posten, kwam uit op 3,4 procent tegen 4,2 procent een jaar eerder. Het bedrijf schreef de afname van de resultaten toe aan wegvallende voordelen waar eerder sprake van was en het investeringsprogramma. Outlook Voor het tweede kwartaal verwacht de onderneming een verdere omzetversnelling dankzij investeringen. Ook de marge wordt op kwartaalbasis verwacht te stijgen, maar op jaarbasis nog wel lager uit te komen, mede door het investeringspeil en dan met name in het label Adecco. Adecco verwacht voor de tweede helft van dit jaar meer groei en hogere marges dankzij investeringen en een verbetering in de productiviteit. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.