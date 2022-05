ArcelorMittal koopt meer aandelen in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal gaat dit jaar nog eens voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dat kondigde het staalconcern donderdag aan. Het aanvullende programma brengt het totale bedrag voor dit jaar op 2 miljard dollar. Het inkoopprogramma zal naar verwachting voor het einde van het jaar afgerond zijn, afhankelijk van marktomstandigheden. ArcelorMittal zal de ingekochte aandelen gebruiken om te voldoen aan de verplichtingen van converteerbare obligaties, voor beloning van medewerkers in aandelen en om het uitstaande aandelenkapitaal te verkleinen en zo de winst per aandeel te vergroten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.