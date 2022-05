AEX scherp hoger van start na Fed-rally op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag met een mooie winst van start.



Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van meer dan 2 procent. Wall Street steeg woensdagavond 3 procent na het rentebesluit van de Federal Reserve. Voorbeurs rapporteren onder meer Shell, ArcelorMittal, Air France-KLM en BAM cijfers.

Woensdagmiddag kozen beleggers op Beursplein 5 nog voor de zijlijn in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit en de AEX eindigde 1,0 procent lager op 698,68 punten. Conform verwachting verhoogde de Fed vervolgens woensdagavond de rente met 50 basispunten tot een bandbreedte van 0,75 tot 1,00 procent.

De Amerikaanse hoofdindices reageerden aanvankelijk vrij neutraal, maar dat veranderde tijdens de toelichting met de opmerking van Fed-voorzitter Jerome Powell dat de Fed bij aankomende rentebesluiten “niet actief overweegt” om grotere renteverhogingen door te voeren, ofwel met 75 basispunten, waar een deel van de markt eigenlijk wel rekening mee hield.

Direct na die opmerking van Powell daalden de dollar en de obligatierendementen, terwijl de index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, de handelsdag afsloot met een winst van maar liefst 3,0 procent.

De Fed-voorzitter zei ook dat de Amerikaanse economie zeer sterk is en goed gepositioneerd om de rentestijgingen aan te kunnen. Powell benadrukte dat de Fed wendbaar moet zijn en er alles aan zal doen om geen onzekerheid in de markt te creëren. Volgens sommige marktanalisten hopen beleggers nu dat de Fed in staat zal zijn om de rente zo te verhogen dat de inflatie wordt ingedamd, terwijl een recessie wordt vermeden.

In Azië, waar de beurzen in Tokio en Seoel vandaag gesloten zijn vanwege een feestdag, openden de Chinese beurzen voor het eerst deze week juist hun beurzen. Shanghai en Hongkong winnen tot een procent, terwijl de beurs in Sydney 0,7 procent klimt.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend vlak na een koerssprong van meer dan 5 procent op woensdag naar 107,81 dollar per vat, nadat de Europese Commissie nieuwe sancties tegen Rusland presenteerde. Onderdeel is een voorstel om Russische olie te boycotten.

Vandaag verschuift de aandacht op het monetaire vlak naar het rentebesluit van de Bank of England. Ook de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen kunnen op aandacht rekenen, net als een bijeenkomst van OPEC+.

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal boekte afgelopen kwartaal een EBITDA-resultaat van 5,1 miljard dollar. Dat is gelijk aan de 5,1 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2021, maar veel meer dan de 3,2 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2021. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus rekenden gemiddeld op een EBITDA in het eerste kwartaal van 4,6 miljard dollar.

Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat van bouwer BAM steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 53,3 miljoen naar 97,3 miljoen euro. Dit betekende bijna een verdubbeling van de marge van 3,2 naar 6,3 procent, exclusief bijzondere posten. Over het boekjaar 2021 bedroeg de gecorrigeerde marge nog 3,8 procent.

Air France-KLM heeft in het eerste kwartaal het verlies sterk verminderd en een positief EBITDA-resultaat geboekt, en verwacht een succesvol zomerseizoen op basis van het toenemend aantal boekingen.

AMG zag in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten fors aantrekken, zoals ook was verwacht, en verhoogde opnieuw de outlook.

De volumes van ForFarmers daalden op jaarbasis in het eerste kwartaal van dit jaar met 7,3 procent. De onderliggende EBITDA daalde in de verslagperiode met 47,2 procent. De netto-omzet steeg wel door de hogere prijzen, waardoor de brutowinst met 9,3 procent steeg

De bezettingsgraad van vastgoedfonds Vastned steeg van 97,9 procent eind december 2021 naar 98,1 procent ultimo maart 2022. Het vastgoedfonds voorziet voor het hele boekjaar een direct resultaat van 1,95 tot 2,05 euro per aandeel.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 3,0 procent tot 4.300,23 punten, de Dow Jones index won 2,8 procent op 34.060,99 punten en de Nasdaq sloot 3,2 procent hoger op 12.964,86 punten.