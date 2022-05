Air France-KLM rekent op succesvolle zomer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in het eerste kwartaal het verlies sterk verminderd en een positief EBITDA-resultaat geboekt, en verwacht een succesvol zomerseizoen op basis van het toenemend aantal boekingen. Dit bleek donderdag uit de resultaten van de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Het nettoverlies daalde afgelopen kwartaal met 930 miljoen euro tot 552 miljoen euro en was daarmee ongeveer gelijk aan het verlies van 580 miljoen euro die analisten gemiddeld hadden voorzien. De omzet van 4,44 miljard euro was het dubbele van een jaar eerder en ook iets hoger dan de 4,3 miljard waar analisten op rekenden. Vergeleken met de 4,8 miljard euro van het vierde kwartaal van 2021 was dit wel een stap terug. "Het herstel is er", zei CEO Ben Smith. "Ondanks het voortdurende effect van de omikronvariant, de situatie in Oekraïne en de sterke stijging van de brandstofprijzen, heeft de groep weer een positief EBITDA-resultaat geboekt met sterke boekingen voor de komende kwartalen." Vooral de maand maart was erg bemoedigend met aanzienlijk meer vraag naar zakelijke en premium-tickets, bovenop de vraag naar vakantievluchten en bezoeken aan vrienden en familie, die al sterk was. "Dit plaveit de weg voor een succesvol zomerseizoen", aldus Smith. Het EBITDA-resultaat bedroeg 221 miljoen euro positief en was daarmee volgens de maatschappij beter dan verwacht. Het bedrijf zei vooraf te rekenen op break-even. De aangepaste operationele vrije kasstroom was 630 miljoen euro positief, door sterke ticketverkopen. Vergeleken met een jaar eerder was dit een verbetering van bijna 2 miljard euro. Outlook Air France-KLM rekent op een neutraal operationeel resultaat in het tweede kwartaal en een significant positief resultaat in het derde kwartaal van 2022. De capaciteit zal naar verwachting oplopen tot 80 à 85 procent van het niveau van 2019 in het tweede kwartaal en naar 85 tot 90 procent in het derde kwartaal. Bron: ABM Financial News

