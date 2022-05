Winst BAM in de lift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) Bouwbedrijf BAM heeft over het eerste kwartaal bijna een verdubbeling van de winst gerapporteerd. Dat meldde BAM donderdag met de kwartaalcijfers. Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie, herstructureringskosten en een eenmalig pensioeneffect, steeg van 53,3 miljoen naar 97,3 miljoen euro. Dit betekent bijna een verdubbeling van de marge van 3,2 naar 6,3 procent inhouden, exclusief bijzondere posten. Over het boekjaar 2021 bedroeg de gecorrigeerde marge nog 3,8 procent. Het resultaat kreeg een duw in de rug door de schikking van de zeesluis IJmuiden, die 16 miljoen euro bijdroeg aan het resultaat. De omzet van BAM daalde op jaarbasis door onder meer desinvesteringen van 1,65 miljard naar 1,55 miljard euro en de orderportefeuille liep terug van 14,1 miljard naar 12,2 miljard euro. Eind 2021 bedroeg de orderportefeuille nog 13,2 miljard euro. "BAM is het jaar goed van start gegaan met sterke operationele prestaties in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De bouwfase van zeesluis IJmuiden is afgerond en het consortium OpenIJ heeft een finale schikking met de opdrachtgever bereikt", zei CEO Ruud Joosten in een toelichting. De topman benadrukte ook dat het infrabedrijf Wayss & Freytag Ingenieurbau in Duitsland naar tevredenheid presteert. Over de ontwikkeling van de orderportefeuille stelde Joosten tevreden te zijn, hoewel de marktvooruitzichten onzeker zijn. "We blijven geconfronteerd met sectorbrede druk in sommige delen van de toeleveringsketen, waaronder onzekerheid over de energieprijzen en sterke concurrentie om medewerkers aan te trekken en te behouden. De huidige geopolitieke situatie heeft deze onzekerheden vergroot." BAM stelde op schema te liggen met de strategische doelstellingen voor 2023. Voor 2022 verwacht BAM een verbetering van de gecorrigeerde EBITDA-marge ten opzichte van heel 2021. De kaspositie en orderportefeuille van BAM blijven naar eigen zeggen solide. Bron: ABM Financial News

