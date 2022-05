ForFarmers blijft somber gestemd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFamers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft in het eerste kwartaal de winstontwikkeling stevig onder druk zien staan, zoals voorzien. Dit bleek donderdag uit een tussentijds handelsbericht van de veevoerspecialist, waarin de sombere verwachtingen herhaald werden. De onderneming wees op de oorlog Oekraïne en aanhoudend hoge prijzen voor grondstoffen en energie, die niet geheel kunnen worden doorberekend aan afnemers. De merkprijzen zijn weliswaar opgelopen, maar grondstof-, energie- en dieselprijzen stijgen volgens het bedrijf nog harder, waardoor het voor de meeste veehouders onmogelijk is om prijsstijgingen voor hun rekening te nemen. De verwachting van het bedrijf is dat in 2022 druk op de marge en de kosten blijft bestaan en dus op het onderliggende operationeel resultaat (EBITDA), dat vooral in het eerste halfjaar een significante daling op jaarbasis zal vertonen. "Mede gezien het feit dat ondertussen de oorlog in Oekraïne is uitgebroken blijft deze verwachting onverminderd van kracht." Resultaten eerste kwartaal De volumes daalden op jaarbasis in het eerste kwartaal van dit jaar met 7,3 procent. De onderliggende EBITDA daalde in de verslagperiode met 47,2 procent. De netto-omzet steeg wel door de hogere prijzen, waardoor de brutowinst met 9,3 procent steeg, aldus ForFarmers. Het aandeel ForFarmers sloot woensdag op een rood Damrak op 2,83 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.