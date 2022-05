eBay duikt in de rode cijfers

(ABM FN-Dow Jones) eBay is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken, onder andere als gevolg van een daling van de reële waarde van zijn beleggingen in aandelen. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse onlineveilinghuis.

"Ondanks de huidige macro-economische tegenwind blijven we vertrouwen hebben in de langetermijnstrategie die we tijdens onze investor day in maart hebben uitgestippeld", zei CEO Jamie Iannone, die ondanks het verlies sprak van een sterk kwartaal.

De bruto handelsvolumes bedroegen het afgelopen kwartaal 19,4 miljard dollar, wat een daling markeerde van 20 procent.

Het bedrijf boekte het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 1,3 miljard dollar, ofwel 2,28 dollar per aandeel, in vergelijking met een nettowinst van 641 miljoen dollar, ofwel 0,92 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De daling was met name het resultaat van de verandering in de reële waarde van de aandelenbeleggingen van het bedrijf.

Op aangepaste basis boekte het onlineveilinghuis een winst van 1,05 dollar per aandeel, tegen 1,08 dollar per aandeel vorig jaar.

De omzet daalde van 2,6 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2021 naar 2,5 miljard dollar het afgelopen kwartaal.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 0,83 dollar per aandeel op een omzet van 2,5 miljard dollar. Op aangepaste basis rekende de markt op een winst van 1,03 dollar per aandeel.

Outlook

Voor het hele boekjaar rekent het concern op een verlies uit voortgezette activiteiten van 0,05 tot 0,25 dollar per aandeel, of een aangepaste winst van 3,90 tot 4,10 dollar per aandeel. De omzet wordt geraamd op 9,6 tot 9,9 miljard dollar.

Eerder voorspelde het bedrijf nog een winst uit voortgezette activiteiten van 3,15 tot 3,35 dollar per aandeel, terwijl op aangepaste basis werd gerekend op een winst van 4,20 tot 4,40 dollar per aandeel op een omzet van 10,3 tot 10,5 miljard dollar.

Het aandeel eBay noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 6,2 procent lager.