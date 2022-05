Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, na een voorstel van de Europese Unie voor een ban op Russische olie vanwege de oorlog in Oekraïne. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 29 april zijn gestegen met 1,3 miljoen vaten tot 415,7 miljoen stuks. Er was vooraf door economen gerekend op een afname met 0,2 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 2,2 miljoen vaten tot 228,6 miljoen vaten. Hier was gerekend op een daling met 300.000 vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen terug met 2,3 miljoen vaten tot 104,9 miljoen stuks. Er was een daling met 1,5 miljoen vaten voorspeld. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 88,4 procent. Dat was een week eerder nog 90,3 procent. De markt zag zich met name gesteund door een voorstel van de Europese Unie voor een ban op Russische olie vanwege de oorlog in Oekraïne. Nadat eerder al Russische kolen in de ban gingen, is nu de afhankelijkheid van Russische olie aan de beurt, aldus voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie in een speech. "Laten we duidelijk zijn, het gaat niet makkelijk worden. Sommige lidstaten zijn sterk afhankelijk van Russische olie", aldus Von der Leyen. "Maar we moeten er simpelweg werk van maken. We stellen nu een ban op Russische olie voor." Wel zal dit proces ordentelijk zijn, aldus de voorzitter, om de impact zo klein mogelijk te houden. De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 5,3 procent, ofwel 5,40 dollar, hoger op 107,81 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

