Update: AMG verhoogt weer outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten fors zien aantrekken, zoals ook was verwacht, en verhoogde opnieuw de outlook. Dit bleek woensdagavond uit de kwartaalcijfers van het in Amsterdam genoteerde speciaalmetaalbedrijf. De omzet liep op jaarbasis met 53 procent op tot 404 miljoen dollar. De EBITDA steeg zelfs met 93 procent tot 54,8 miljoen dollar en dit leverde een marge op van 13,6 procent. Een jaar terug was dit nog 10,7 procent. De analistenconsensus rekende vooraf overigens op een sterkere toename van de EBITDA tot 58,3 miljoen dollar. Inmiddels stijgt de EBITDA nu al zeven kwartalen op rij. AMG schrijft dit toe aan stijgende prijzen en een aanhoudende robuuste vraag. "We verwachten dat dit doorzet dit jaar", zo voegde het bedrijf toe. De nettowinst steeg van 5,1 miljoen naar 29,1 miljoen dollar. Outlook AMG mikte voor 2022 op een EBITDA van 225 miljoen dollar, maar trok dit woensdag op naar 260 miljoen tot 290 miljoen dollar. In februari en december verhoogde AMG de outlook ook al. ING hield ook ditmaal weer rekening met een outlookverhoging en ging daarbij uit van een verhoging naar 270 miljoen dollar. De analistenconsensus mikte ook al op een verhoging naar 273 miljoen dollar. Verder zei AMG binnen maximaal 5 jaar een EBITDA van 500 miljoen dollar te willen realiseren. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

