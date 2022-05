Beursblik: rentebesluit Fed conform verwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond is in grote lijnen zoals verwacht. Dit concludeerde marktanalist Philip Marey van Rabobank na het besluit. De verhoging van de federal funds rate met 50 basispunten was verwacht, evenals de aankondiging dat de Amerikaanse centrale bank gaat beginnen met het afbouwen van zijn enorme balans, zei Marey. Enige voetnoot die Marey plaatste bij de aankondiging om de balans per 1 juni te gaan afbouwen, is dat ze daar wat hem betreft al eerder mee hadden mogen beginnen. Ook in de begeleidende toelichting van de Fed is volgens Marey weinig verrassends te vinden. Zo meldde de centrale bank veel aandacht te hebben voor de inflatierisico's en zei het te verwachten dat verdere verhogingen van de rente in de toekomst waarschijnlijk 'passend' zullen zijn. "Niet echt schokkend allemaal. Het is wachten of voorzitter Jerome Powell hier meer kleur aan zal geven tijdens de persconferentie", aldus Marey tegen ABM Financial News. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.