Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.183,94 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.218,23 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 12.552,98 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten stegen woensdag in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Fed-functionarissen hebben aangegeven dat ze van plan zijn om de rente met een half procentpunt te gaan verhogen en plannen zullen goedkeuren om de activaportefeuille van 9 biljoen dollar van de centrale bank te verkleinen. De Fed verhoogde de rente in maart met een kwart procentpunt tot een bandbreedte van 0,25 tot 0,50 procent.

De maatregelen moeten de economie vertragen en de inflatie drukken, die op zijn hoogste punt in vier decennia noteert. Tegelijkertijd maken beleggers zich zorgen dat agressieve renteverhogingen de economie in een recessie zal doen belanden, waardoor toekomstige renteverlagingen noodzakelijk worden. Beleggers zullen tevens het commentaar van Fed-voorzitter Jerome Powell analyseren voor indicaties over de mogelijke richting van het monetair beleid in het resterende deel van dit jaar.

"Dit is de vraag waar markten mee te maken hebben: waar gaat de Fed heen? Komt er daadwerkelijk een reeks verhogingen richting 5 of 6 procent, die zal eindigen in afkoeling van de economie", zei econoom Carsten Brzeski van ING.

Beleggers keken tevens naar de bedrijfswinsten om te zien of de inflatie de winst aantast of drukt op consumentenbestedingen.

Op macro-economisch vlak werd tevens beken dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 2,5 procent. De marktindex steeg van 343,1 naar 351,8.

De werkgelegenheid in de private sector in de VS in april beduidend zwakker gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in april met 247.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 390.000 banen.

De export in de Verenigde Staten is in maart gestegen met 5,6 procent, terwijl de import toenam met 10,3 procent.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector lieten een vertraging van de groei zien. De inkoopmanagersindex van Markit daalde van 58,0 in maart naar 55,6 in april, terwijl de index van het Institute for Supply Management daalde van 58,3 in maart naar 57,1.

De euro/dollar noteerde op 1,0543. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0534 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0520 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 5,1 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS slechts de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Airbnb steeg 2,9 procent. Het bedrijf verwacht dit jaar voor het eerst af te sluiten met winst.

Yum Brands boekte een fors lagere vergelijkbare omzetgroei dan een jaar eerder en zag ook de aangepaste winst per aandeel licht dalen. Een duizendtal nieuwe winkels zorgde toch voor stevige omzetgroei op gerapporteerde basis. Het aandeel won 1,4 procent.

Uber Technologies boekte flink meer omzet in de eerste maanden van het jaar, en overtrof de eigen verwachtingen. Het EBITDA-resultaat was 168 miljoen dollar en loopt komend kwartaal op tot 240 miljoen tot 270 miljoen dollar. Het aandeel noteerde 8,3 procent lager.

Starbucks meldde in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst te hebben geboekt en sprak van een recordkwartaal. Het aandeel van het koffieconglomeraat won 8,1 procent.

Moderna overtrof de verwachtingen. De omzet van 6,1 miljard dollar was veel hoger dan de 4,2 miljard die analisten hadden becijferd. Ook de winst steeg sterk. Het aandeel daalde 0,3 procent.

Lyft daalde 33,3 procent in de elektronische handel voorbeurs. Het bedrijf gaat dit kwartaal meer investeren in het aantrekken van chauffeurs, om de taxi-app te laten groeien. Dit zal ten koste gaan van de operationele winst. Ook de voor het lopende tweede kwartaal afgegeven outlook schoot tekort, vinden analisten.

Verzekeraar AIG boekte meer winst in het eerste kwartaal, onder andere door lagere kosten voor natuurrampen. Sectorgenoot Prudential moest juist een nettoverlies melden, door verliezen op beleggingen en lasten voor hogere rentes, nadat een jaar eerder nog forse beleggingswinsten werden geboekt. De verzekeraar noteerde 4,9 procent hoger.