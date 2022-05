Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,1 procent tot 441,37 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,5 procent op 13.970,82 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,2 procent op 6.395,68 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,9 procent lager op 7.493,45 punten.

De handelsdag staat volledig in het teken van het rentebesluit van de Fed nabeurs en de daarop volgende toelichting van voorzitter Jerome Powell, waarbij de markt met name uitkijkt naar opmerkingen van de bankier hoe de rentes de komende periode zullen worden verhoogd.



"Markten klampen zich vast aan de hoop dat de renteverhogingen van de Fed nu grotendeels door de markt zijn ingeprijsd", zei marktanalist Jeffrey Halley van Oanda.

Uit de eurozone verschenen vandaag diverse inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren over april, die allemaal op meer groei duidden, ofschoon de groeiversnelling in Duitsland iets achterbleef bij de voorlopige metingen van Markit.



In maart daalden de detailhandelsverkopen in de eurozone, gerekend naar volume, met 0,4 procent op maandbasis. Er werd door economen juist een stijging van 0,1 procent verwacht.

In de ochtend bleek ook dat de export in Duitsland in maart op maandbasis is gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0558. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0514 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0520 op de borden.

Olie werd woensdag tot 3,4 procent duurder. De Europese Commissie presenteerde nieuwe sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Onderdeel is een voorstel om Russische olie te boycotten.



Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

Volkswagen heeft in het eerste kwartaal de winst flink zien toenemen, terwijl de omzet min of meer stabiel bleef. Het aandeel daalde circa 1,0 procent.

Equinor heeft in de eerste drie maanden van 2022 flink meer winst behaald. Het aandeel Equinor won ongeveer 3,0 procent.

Siemens Healthineers heeft na beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal de outlook voor het gehele boekjaar 2022 opnieuw verhoogd. Het aandeel sloot circa 3,0 procent hoger.

Ryanair heeft het aantal vervoerde passagiers in april sterk zien stijgen, terwijl ook de bezettingsgraad op het hoogste niveau in maanden lag. Het aandeel steeg circa 0,5 procent.

In Parijs noteerde Vivendi 2,0 procent hoger en Engie steeg 0,5 procent, maar ArcelorMittal daalde ruim 4,0 procent.

In Frankfurt steeg RWE bijna 4,0 procent, Fresenius won 3,5 procent en BASF noteerde 3,0 procent hoger. Hellofresh verloor ruim 9,0 procent, terwijl Delivery Hero circa 5,5 procent daalde.

In Amsterdam daalde de koers van het aandeel Just Eat Takeaway ruim 9,0 procent. Aandeelhouders stemden woensdagmiddag in met de herbenoeming van zowel CEO Jitse Groen als CFO Brent Wissink, hoewel die laatste veel tegenstemmen kreeg. De herbenoemingen van de voorzitter van de raad van commissarissen en de operationeel directeur werden voorbeurs al ingetrokken.

In Amsterdam werden de aandelen koersen van Wolters Kluwer en Universal Music Group voor hun kwartaalupdates beloond en in Brussel was dit het geval bij Solvay, dat ook de outlook voor dit jaar verhoogde. In Brussel was Umicore echter de uitblinker met een koerswinst van ruim 10 procent na overnamegeruchten.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 4.152,23 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,5 procent in het rood.