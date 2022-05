Aandeelhouders sturen CFO Just Eat Takeaway niet weg Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Just Eat Takeaway hebben woensdagmiddag ingestemd met de herbenoeming van zowel CEO Jitse Groen als CFO Brent Wissink, hoewel die laatste veel tegenstemmen kreeg. Waar Groen met vrijwel geen tegenstemmen een nieuwe termijn kreeg, ontving Wissink wel veel tegenstemmen. Van de aandeelhouders was 21,92 procent tegen een herbenoeming van de CFO. Verschillende aandeelhouders hadden vooraf al laten weten tegen de herbenoeming van Wissink te stemmen uit onvrede over de gang van zaken bij Just Eat Takeaway. De herbenoeming van COO Jörg Gerbig werd vanochtend al ingetrokken, nadat de raad van commissarissen een formele klacht heeft ontvangen dat de operationeel directeur zich tijdens een bedrijfsevenement zou hebben misdragen. De kwestie wordt momenteel onderzocht. Bron: ABM Financial News

