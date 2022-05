Beursblik: resultaten Air France-KLM op kwartaalbasis onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM zal in het eerste kwartaal van 2022 op jaarbasis waarschijnlijk een sterke verbetering van de resultaten laten zien, hoewel de prestaties op kwartaalbasis onder druk lijken te staan. Dit bleek uit een consensusverwachting van analisten die werd samengesteld door de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers meldde Air France-KLM in het eerste kwartaal van 2022 te rekenen op een capaciteitsbenutting van 73 tot 78 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Er werd geen outlook afgegeven voor heel 2022, vanwege de onzekerheden gerelateerd aan de coronacrisis. De luchtvaarder kijkt vooral naar de heropening van Japan en China. Wel sprak Air France de verwachting uit een breakeven EBITDA te realiseren in het eerste kwartaal. Veertien geraadpleegde analisten rekenen gemiddeld op een kwartaalomzet van 4,3 miljard euro, dat is fors beter dan de omzet in dezelfde periode een jaar eerder. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij boekte in het eerste kwartaal van 2021 een omzet van 2,2 miljard euro en in het vierde kwartaal van 2021 een omzet van 4,8 miljard euro. De analisten voorzien verder een operationeel verlies van 583 miljoen euro, tegenover een operationeel verlies van 1,2 miljard euro in het eerste kwartaal van 2021 en een winst van 178 miljoen euro in het vierde kwartaal. Het nettoresultaat wordt door de analisten geraamd op een verlies van 580 miljoen euro, tegenover een verlies van 1,5 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder en een verlies van 127 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2021. Jaarcijfers Voor het hele boekjaar wordt door de analisten een omzet verwacht van 22,1 miljard euro, tegenover 14,3 miljard euro in 2021. Het operationeel resultaat wordt geraamd op een verlies van 233 miljard euro, tegenover een verlies van 1,6 miljard euro in 2021, terwijl een nettoverlies wordt voorspeld van 741 miljoen euro, tegen een verlies van 3,3 miljard euro in 2021. Bron: ABM Financial News

