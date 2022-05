Aandeelhouders Ctac blijven beloningsbeleid halsstarrig afwijzen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ctac

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Ctac hebben een herzien voorstel om de beloning van bestuurders aan te passen wederom niet aangenomen en een negatief stemadvies uitgebracht over het bezoldigingsverslag. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend na de jaarvergadering. Een eerder voorstel werd in 2020 ook al niet aangenomen en ook na aanpassingen in 2021 opnieuw afgekeurd. Voor de vaststelling van het beloningsbeleid is een meerderheid van driekwart van de uitgebrachte stemmen nodig. De maximale uitbetaling van de kortetermijnbonus werd in het nieuwste voorstel verhoogd van 129 naar 150 procent, als de doelstellingen zouden worden overtroffen. De kortetermijnbonus zou volgens het nieuwe voorstel voor 50 procent worden uitbetaald als de prestaties op 90 procent van de doelstellingen uitkomen. Eerder gaf het behalen van slechts 75 procent van de doelstelling al recht op de helft van deze bonus. In het nieuwe voorstel kon de raad van commissarissen bovendien afwijken van het beleid, als dat dienstig wordt geoordeeld voor de langetermijnbelangen van de de onderneming. De jaarvergadering nam wel het dividendvoorstel aan en er werd decharge verleend. Bron: ABM Financial News

