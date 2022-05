Wall Street lijkt hoger te openen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, in aanloop naar een verwachte renteverhoging van de Fed. Futures op de toonaangevende S&P 500 index stonden een half uur voor de openingsbel 0,3 procent in het groen. Monetaire beleidsmakers van de Federal Reserve hebben gehint dat de beleidsrente vanavond met een half procentpunt omhoog gaat en dat de centrale bank goedkeuring zal geven aan een plan om een begin te maken met het inkrimpen van de portefeuille met beleggingen ter waarde van 9 biljoen dollar die de Fed de afgelopen jaren opkocht. In maart ging de rente al met een kwart procentpunt omhoog tot een bandbreedte van 0,25 tot 0,50 procent. De hogere rente en de geplande verkoop van de obligaties moet de economie vertragen en de inflatie drukken, die op het hoogste niveau staat in veertig jaar. Beleggers vrezen dat dit een recessie gaat veroorzaken, waarna de rente weer zou moeten worden verlaagd. De focus ligt bij indicaties van Fed-voorzitter Jerome Powell, van hoe hoog de rente eind dit jaar zou kunnen staan. "Dit is de vraag waar markten voor staan: waar wil de Fed naartoe? Is dat echt deze serie renteverhogingen tot 5 of 6 procent, die zal eindigen met het afkoelen van de economie?" zei econoom Carsten Brzeski van ING. Intussen blijven beleggers ook kijken naar bedrijfsresultaten. Woensdag zijn CVS Health, Marriott, Moderna, Regeneron Pharmaceuticals en Uber aan de beurt. Economisch nieuws was er verder over de banengroei in april, die volgens ADP lager uitviel dan verwacht, en ook fors lager dan in maart. Het Amerikaanse handelstekort liep in maart sterk op, met 22 procent tot 110 miljard dollar, omdat de import bijna twee keer zo hard groeide als de export, met 10,3 procent tegen 5,6 procent. De olieprijs zat weer in de lift. Een juni-future West Texas Intermediate steeg 3,7 procent tot 106,25 dollar, terwijl een juni-future Brent 3,8 procent duurder werd op 108,77 dollar. De Europese Unie wil een boycot op de import van Russische olie, zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd. Vandaag werd de zesde ronde van sancties door Brussel aangekondigd sinds de inval in Oekraïne.



De euro/dollar noteerde op 1,0552. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0522 op de borden. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 2,961 procent. Bedrijfsnieuws Airbnb steeg voorbeurs 3 procent. Het bedrijf verwacht dit jaar voor het eerst af te sluiten met winst. Yum Brands boekte een fors lagere vergelijkbare omzetgroei dan een jaar eerder en zag ook de aangepaste winst per aandeel licht dalen. Een duizendtal nieuwe winkels zorgde toch voor stevige omzetgroei op gerapporteerde basis. Het aandeel lijkt 2,6 procent hoger te openen. Uber Technologies boekte flink meer omzet in de eerste maanden van het jaar, en overtrof de eigen verwachtingen. Het EBITDA-resultaat was 168 miljoen dollar en loopt komend kwartaal op tot 240 miljoen tot 270 miljoen dollar. Het aandeel lijkt 5 procent lager te openen. Starbucks meldde in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst te hebben geboekt en sprak van een recordkwartaal. Het aandeel van het koffieconglomeraat won 7 procent. Moderna overtrof de verwachtingen. De omzet van 6,1 miljard dollar was veel hoger dan de 4,2 miljard die analisten hadden becijferd. Ook de winst steeg sterk. Het aandeel lijkt 4 procent hoger te starten. Lyft kelderde daarentegen 26 procent in de elektronische handel voorbeurs. Het bedrijf gaat dit kwartaal meer investeren in het aantrekken van chauffeurs, om de taxi-app te laten groeien. Dit zal ten koste gaan van de operationele winst. Ook de voor het lopende tweede kwartaal afgegeven outlook schoot tekort, vinden analisten. Verzekeraar AIG boekte meer winst in het eerste kwartaal, onder andere door lagere kosten voor natuurrampen. Sectorgenoot Prudential moest juist een nettoverlies melden, door verliezen op beleggingen en lasten voor hogere rentes, nadat een jaar eerder nog forse beleggingswinsten werden geboekt. De verzekeraar staat voorbeurs 1,6 procent lager. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag licht hoger. De brede S&P 500 index sloot 0,5 procent in de plus op 4.175,48 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.128,79 punten en de Nasdaq eindigde 0,2 procent hoger op 12.563,76 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.