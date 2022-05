Beursblik: Amerikaanse private sector ervaart meer krapte

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in april in de private sector is vooral lager dan verwacht door de krapte op de arbeidsmarkt. Dit concludeerde Rabobank woensdag na publicatie van het rapport door ADP.



"Momenteel staan er per werkloze twee vacatures uit", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. "De krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt was in twintig jaar niet zo stevig. Daarbij lijken vooral de kleine bedrijven moeite te hebben hun vacatures gevuld te krijgen", aldus Marey.



Kleine bedrijven zagen het aantal banen in april met 120.000 afnemen, terwijl de groet bedrijven er juist 321.000 bij kregen. "Die twee liepen in maart ook al wat uiteen, ofschoon de kleine bedrijven toen nog wel bijna 100.000 banen erbij kregen en het gat met de grote bedrijven relatief beperkt konden houden", aldus de analist.



In totaal kwamen er in de private sector in de Verenigde Staten in april 247.000 banen bij, waarvoor rekening werd gehouden met een stijging met 390.000. Het cijfer voor maart werd verhoogd van 455.000 naar 479.000 extra banen in de private sector.



Vrijdag volgt het officiële Amerikaanse banenrapport, waar voor april een groei van 400.000 banen wordt verwacht tegen 431.000 in maart.



De euro noteerde woensdag kort na publicatie van de cijfers op 1,0537 dollar, een stijging met 0,2 procent.

Bron: ABM Financial News