Matige groei voor Yum Brands

Beeld: BMe

(ABM FN-Dow Jones) Yum Brands heeft in het eerste kwartaal meer omzet geboekt, maar de winstgroei bleef achter bij de verwachtingen. Dat bleek woensdag uit de cijfers van de fastfoodgigant. De nettowinst per aandeel steeg met 27 procent van 1,07 naar 1,36 dollar. De aangepaste nettowinst van 1,05 dollar per aandeel was echter 1 procent lager dan vorig jaar en ook iets lager dan de 1,07 dollar van de consensusverwachting. De systeemomzet groeide met 6 procent tot 7,73 miljard dollar.



De identieke omzetgroei, in dezelfde winkels, bedroeg wereldwijd 3 procent. Een jaar eerder was dit nog 8 procent. De systeemomzet exclusief valuta-effecten groeide 9 procent, met 9 procent groei bij Kentucky Fried Chicken, 8 procent bij Taco Bell en 3 procent bij Pizza Hut. Dit was vooral te danken aan de opening van 997 nieuwe restaurants. Het aandeel daalde in de handel voorbeurs licht. Het aandeel daalde woensdagmiddag in de handel voorbeurs licht. Bron: ABM Financial News

