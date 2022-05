Flink meer omzet voor Uber Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Uber Technologies heeft in de eerste maanden van 2022 flink meer omzet geboekt. Dat maakte de Amerikaanse aanbieder van taxi- en bezorgdiensten woensdag bekend. CEO Dara Khosrowshahi ziet in de groei een bevestiging dat het bedrijf goed uit de coronacrisis komt. CFO Nelson Chai voegde daaraan toe dat Uber de eigen verwachtingen heeft overtroffen. En nu de vrije kasstroom het break even-niveau is genaderd, zal er volgens de financieel directeur dit jaar een goede vrije kasstroom kunnen worden gerealiseerd. De reserveringen bij Uber liepen op jaarbasis met 35 procent op tot 26,4 miljard dollar. De omzet steeg met 136 procent tot 6,9 miljard dollar. Aan deze omzet droegen de taxidiensten en de bezorgdiensten elk 2,5 miljard dollar bij. Ondanks deze omzetgroei leed Uber nog altijd een verlies van 5,9 miljard dollar. Dat is inclusief een tegenvaller van 5,6 miljard dollar op investeringen van Uber, onder meer op het belang in DiDi. De aangepaste EBITDA steeg met ruim een half miljard dollar tot 168 miljoen dollar. Daarmee kwam de marge ook boven nul uit, op 0,6 procent. De vrije kasstroom was 47 miljoen dollar negatief, een flinke verbetering ten opzichte van de bijna 700 miljoen dollar negatief een jaar eerder. Voor het tweede kwartaal mikt Uber op 28,5 tot 29,5 miljard dollar aan reserveringen en een aangepaste EBITDA van 240 tot 270 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

