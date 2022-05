Update: Bank of England verhoogt rente verder

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de rente conform de marktverwachting verder verhoogd. Dit bleek donderdag uit het rentebesluit van de Britse centrale bank.

De belangrijkste rente werd met 25 basispunten verhoogd naar 1,00 procent. Het besluit werd met 6 stemmen voor en 3 stemmen tegen genomen. De drie tegenstemmers wilden een renteverhogingen met 50 basispunten. De Britse rente staat nu op het hoogste niveau in 13 jaar.

"De wereldwijde inflatoire druk is sterk toegenomen na de Russische invasie van Oekraïne. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verslechtering van de vooruitzichten voor de wereld- en Britse groei", zei de BoE in een toelichting.

"Deze ontwikkelingen hebben de combinatie van ongunstige aanbodschokken waarmee het Verenigd Koninkrijk en andere landen nog steeds worden geconfronteerd, aanzienlijk verergerd. Bezorgdheid over verdere verstoring van de aanvoerketen is ook toegenomen, zowel door de Russische invasie van Oekraïne als door de Covid-19-ontwikkelingen in China", vervolgde de centrale bank.

De BoE rekent voor het huidige tweede kwartaal op nauwelijks groei in het VK. De inflatie kwam in maart uit op 7,0 procent, wat circa één procentpunt hoger is dan waar de centrale bank op rekende in zijn laatste inflatierapport uit februari.

Ook de loongroei komt hoger uit dan drie maanden geleden voorspeld en wordt de komende maanden vermoedelijk nog sterker, gezien de krapte op de Britse arbeidsmarkt.

Inmiddels houdt de BoE er rekening mee dat de inflatie in het VK in de rest van het jaar verder oploopt, van ruim 9 procent in het huidige kwartaal tot een piek van gemiddeld 10 procent in het vierde kwartaal van 2022. De grootste boosdoener blijven de hoge energieprijzen, aldus de centrale bank.

Economen van de Japanse bank Nomura voorspellen dat de rente na vandaag nog twee keer wordt verhoogd met 25 basispunten dit jaar en volgend jaar één keer, waarmee de Britse rente dan uitkomt op 1,75 procent. Dat is een lager niveau dan de markt verwacht.

De BoE wees er donderdag op dat de markt rekent op een rente van 2,25 procent halverwege 2023. Nomura rekent er juist op dat de economische cyclus de Bank of England ervan zal weerhouden om de rente verder te verhogen.

Markt rekende op meer

Het Britse pond daalde na het rentebesluit ten opzichte van de dollar en euro, volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, omdat de markt "teleurgesteld is dat te weinig BoE-officials een renteverhoging van meer dan 25 basispunten steunen."

De renteverhoging naar 1,00 procent is de drempel waarop de Britse centrale bank kan overwegen om actief obligaties van zijn 875 miljard Britse pond omvattende balans te gaan verkopen.

Het beleidscomité van de BoE herhaalde donderdag dat een besluit hierover "zal afhangen van de economische omstandigheden, waaronder de marktomstandigheden op dat moment, en dat de verkoop naar verwachting geleidelijk en voorspelbaar zal zijn om de werking van de financiële markten niet te verstoren."

Om de markt hier goed op voor te bereiden, wordt er momenteel gewerkt aan een strategie, aldus de BoE, en zal er bij het rentebesluit in augustus een update worden gegeven.

"Dit stelt het beleidscomité in staat om in een daaropvolgende vergadering een besluit te nemen over het al dan niet starten van de verkoop", aldus de centrale bank.

Volgens marktanalist Aslam zijn beleggers ook hier teleurgesteld over, maar is het wel goed nieuws voor de Britse economie.

"Vooruitblikkend rekenen handelaren nog steeds op een renteverhoging voor elke afzonderlijke vergadering voor de rest van het jaar", aldus Aslam.

Update: om extra informatie toe te voegen.