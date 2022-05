Beursblik: Bank of England gaat rente verder verhogen

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England gaat de rente verder verhogen. Dit is de verwachting van analisten voorafgaand aan het rentebesluit van de Britse centrale bank op donderdag.

De belangrijkste rente staat momenteel op 0,75 procent en wordt naar verwachting verhoogd met 25 basispunten naar 1,00 procent.

Dat is volgens economen van Rabobank ook de drempel waarop de Britse centrale bank kan overwegen om actief obligaties van zijn 875 miljard Britse pond omvattende balans te gaan verkopen.

De analisten denken echter dat de markten kalmer moeten zijn voordat dit gebeurt. "We verwachten wel wat hints over hoe de centrale bank denkt zijn obligaties op de balans te gaan verkopen", aldus Rabobank.

Volgens ING is een renteverhoging donderdag zo goed als zeker, maar is de grote vraag met hoeveel. Houdt de Bank of England vast aan een verhoging met 25 basispunten of volgt de Britse centrale bank het spoor van de Federal Reserve, dat de rente woensdag vermoedelijk met 50 basispunten zal verhogen. Dat laatste is volgens ING toch minder waarschijnlijk.

Economen van de Japanse bank Nomura voorspellen dat de rente na donderdag nog twee keer wordt verhoogd met 25 basispunten dit jaar en volgend jaar één keer, waarmee de Britse rente dan uitkomt op 1,75 procent. Dat is een lager niveau dan de markt verwacht, maar Nomura rekent erop dat de economische cyclus de Bank of England ervan zal weerhouden om de rente nog verder te verhogen.

Capital Economics denkt juist dat de Britse centrale banken wel eens zou kunnen verrassen met verdere renteverhogingen. De economen sluiten daarom niet uit dat de Britse rente in 2023 uit zal komen op 3 procent, onder meer door een krappe arbeidsmarkt in het VK.

Nomura is verder geïnteresseerd in de stemverhouding van het rentebesluit, omdat dit iets zegt over de bereidheid van de centrale bank om de rente verder te verhogen. De Japanse centrale bank voorspelt een stemverhouding van 8 tegen 1, met alleen de vice-gouverneur Jon Cunliffe die tegen een renteverhoging zal stemmen.

Verder kan het zijn dat de Bank of England inderdaad meer informatie geeft over het afbouwen van de balans, maar een besluit wordt pas later dit jaar verwacht, aldus Nomura, met vervolgens een start in de eerste maanden van 2023.

De Bank of England maakt het rentebesluit donderdag om 13:00 uur bekend, met daarbij ook nieuwe economische ramingen.