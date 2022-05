Vliegverkeer Ryanair trekt aan in april Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft het aantal vervoerde passagiers in april sterk stijgen, terwijl ook de bezettingsgraad op het hoogste niveau in maanden lag. Dat maakte de prijsvechter in de luchtvaart woensdag bekend. Het aantal vervoerde passagiers bedroeg 14,24 miljoen en de bezettingsgraad lag op 91 procent. Een maand eerder was dit 11,2 miljoen passagiers en 87 procent. Vergeleken met april 2021 was de toename meer dan duizend procent. Door de coronacrisis vervoerde Ryanair toen maar 1,04 miljoen passagiers. Over de eerste vier maanden van dit jaar staat de teller nu op 110 miljoen vervoerde passagiers, bijna een verviervoudiging vergeleken met de eerste vier maanden van vorig jaar. Het vliegverkeer in maart werd geschaad door de oorlog in Oekraïne, na de Russische invasie van 24 februari. Hierdoor schrapte Ryanair 2.000 vluchten in die maand. In april werden er 82.600 vluchten uitgevoerd. Bron: ABM Financial News

