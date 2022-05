Valuta: euro stijgt in aanloop naar Fed

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag licht boven de 1,05 dollar in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond.

"Wij verwachten deze keer een verhoging met 50 basispunten", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Dat is in overeenstemming met wat de markt verwacht, waarmee de aandacht de facto automatisch op het commentaar komt te liggen. Daarbij ligt de nadruk op hetgeen voorzitter Jerome Powll zegt over het tempo waarin de Fed de balans verkleint", aldus Mevissen.

Voor de vergadering in juni wordt door sommige monetaire kenners een verhoging van 75 basispunten ingecalculeerd. "Wij denken dat de Fed dan ook kiest voor een verhoging met 50 basispunten", aldus Mevissen.

Mevissen verklaarde de koers van de euro voorlopig uit een opmerking van bestuurder van de Europese Centrale Bank Isabel Schnabel, die aangaf dat een renteverhoging door de ECB deze zomer geen ondenkbaar scenario hoeft te zijn. "We moeten in actie komen", zei Schnabel in een interview met de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

In aanloop naar de Fed worden in de Verenigde Staten ook de banendata van de private sector gepubliceerd, een cijfer waar de marktanalist van Rabobank geen al te grote reactie in de valutamarkt van verwacht, tenzij deze zeer sterk afwijkt van de verwachtingen. Voor de banengroei ligt de prognose op 355.000 tegen 455.000 in maart.

Andere cijfers uit de VS die vanmiddag worden gepubliceerd betreffen de handelsbalans over maart, de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector van het land van ISM en Markit en de wekelijkse olievoorraden.

In de ochtend bleek Duitsland in maart een daling van de export op maandbasis te hebben moeten toestaan. Uit de eurozone verschenen vandaag ook diverse inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren over april, die allemaal op meer groei duidden, ofschoon de groeiversnelling in Duitsland iets achterbleef bij de voorlopige metingen van Markit. In maart daalden tot slot de detailhandelsverkopen in de eurozone, gerekend naar volume, met 0,4 procent op maandbasis. Er werd door economen juist een stijging van 0,1 procent verwacht.

De euro noteerde woensdag vlak op 1,0532 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8409 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,2516 dollar.