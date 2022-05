Beursupdate: lichtrood Damrak wacht op Fed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het woensdag in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve rustig aan. Even na 11 uur noteerde de AEX een half procent lager op 702,44 punten. "We zitten duidelijk in de wachtkamer", zei beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management tegen ABM Financial News. Naar verwachting verhoogt de Fed vanavond de rente met 50 basispunten. De afgelopen weken bereidden diverse Fed-prominenten, onder wie voorzitter Jerome Powell, de markt al voor op een renteverhoging met 50 basispunten en mogelijk snellere renteverhogingen in het algemeen. Verder kon de markt reageren op de inkoopmanagersindexen. De index voor de dienstensector in de eurozone steeg van 55,6 in maart naar 57,7 in april. Volgens econoom Chris Williamson van S&P Global toonde de eurozone "verrassend veel veerkracht" met het oog op de oorlog in Oekraïne. Daar stond ook tegenover dat veel coronamaatregelen verder werden afgebouwd, wat de dienstensector in de kaart speelde. De inkoopcijfers wijzen volgens Williamson op een economische groei van circa 0,7 procent aan het begin van het tweede kwartaal, na een plus van 0,4 procent in de eerste drie maanden. Vanmiddag volgen de inkoopdata uit de VS, net als het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP. Vrijdag volgt dan het officiële Amerikaanse banenrapport. De euro/dollar handelt vanochtend op 1,0523. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 2,977. Olie werd ruim 3 procent duurder. De Europese Commissie presenteerde nieuwe sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Onderdeel is een voorstel om Russische olie te boycotten. Stijgers en dalers In de AEX gingen Wolters Kluwer en Universal Music Group aan de leiding met koerswinsten van 2,4 en 1,5 procent. Beide kwamen met een kwartaalupdate die door analisten goed werden beoordeeld. UBS verhoogde het koersdoel voor UMG. Dankzij de stijgende olieprijs werd Shell 0,8 procent duurder. Gisteren presenteerde BP al een stevige winststijging in het eerste kwartaal en vandaag volgde Equinor. Morgen is het de beurt aan Shell zelf. Besi en Signify leverden elk zo’n 2,5 procent in. Besi kreeg opnieuw een koersdoelverlaging om de oren. IMCD verloor 3,1 procent en Just Eat Takeaway verloor in aanloop naar een aandeelhoudersvergadering vanmiddag 8,2 procent. Vanochtend besloot Just Eat twee punten van de agenda te schrappen. Het betreft de herbenoemingen van voorzitter Adriaan Nühn van de RvC en COO Jörg Gerbig. In de AMX steeg oliedienstverlener SBM Offshore 2,1 procent en won PostNL 1,9 procent. Arcadis daalde na cijfers 0,6 procent. Kepler Cheuvreux noemde de resultaten van Arcadis echter "erg solide". AMG en CTP leverden meer dan 2 procent in. Smallcap Fugro steeg 3,9 procent, maar Vivoryon en Azerion leverden 3,5 en 5,1 procent in. Bron: ABM Financial News

