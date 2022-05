Beursblik: boycot Russische olie geen goed nieuws Vopak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een boycot van Russische olie is geen goed nieuws voor Vopak. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies woensdag. De Europese Commissie presenteerde nieuwe sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Onderdeel is een voorstel om een ban te zetten op Russische olie. Nederland is in Europa de grootste importeur van Russische olie, aldus Jefferies. Als de boycot er daadwerkelijk komt, zal de overcapaciteit in de Haven van Rotterdam alleen maar groeien, denkt Kerstens. En dat zal de bezettingsgraad van Vopak verder onder druk zetten. Vanwege die verwachte druk op de bezettingsgraad verlaagde Jefferies onlangs al het advies voor Vopak naar Houden. Rotterdam is de belangrijkste locatie van Vopak. Het koersdoel voor Vopak staat bij Jefferies op 32,00 euro. Het aandeel Vopak daalt woensdag 0,9 procent naar 26,39 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.