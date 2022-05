Beursblik: solide kwartaalbericht Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft met een update over het eerste kwartaal van dit jaar een solide indruk gemaakt. Dit bleek woensdag uit een analyse door zakenbank Morgan Stanley. De zakenbank wees op de breed gedragen groei van autonoom 8 procent, ook tegen constante wisselkoersen, terwijl de activiteiten met een hogere marge zelfs met 10 procent in omzet stegen, aldus de bank. Morgan Stanley hanteert een Overwogen advies voor het aandeel Wolters Kluwer met een koersdoel van 115,00 euro. Het aandeel Wolters Kluwer noteerde woensdag op een rood Damrak 1,0 procent hoger op 94,00 euro. Bron: ABM Financial News

