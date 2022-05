Beursblik: groeiversnelling voor Universal Music Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Universal Music Group ontwikkelt zich sneller dan de doelstelling van het bedrijf voor de middellange termijn. Dit concludeerden analisten van Morgan Stanley na de kwartaalcijfers van UMG. Nieuwe deals en releases zullen volgens de analisten de omzetgroei bij streaming blijven versnellen in de komende kwartalen. "En de waardering oogt bescheiden", vinden de analisten, kijkend naar de groei en de strategische waarde van UMG. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies op het aandeel met een koersdoel van 32,00 euro. UMG stijgt woensdag 1,8 procent naar 22,61 euro. Bron: ABM Financial News

