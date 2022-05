Universal Music Group stijgt na cijfers in vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag min of meer vlak van start gegaan, in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit. De AEX handelde kort na de openingsgong op 705,54 punten. Na cijfers won Universal Music Group 3,0 procent. En Wolters Kluwer steeg na een kwartaalupdate met 1,9 procent. Besi verloor 1,1 procent na een nieuwe koersdoelverlaging. Just Eat Takeaway daalde 2,0 procent, nadat zojuist twee agendapunten voor de jaarvergadering later vandaag werden geschrapt. Prosus verloor 2,3 procent, na een koersdaling van Tencent in Hongkong. In de AMX steeg OCI 2,1 procent en InPost 1,9 procent. De kwartaalupdate van Arcadis leverde een koerswinst van 0,4 procent op. AMG verloor 0,4 procent. Smallcap Fugro steeg 2,2 procent. Majorel verloor 1,2 procent. Bron: ABM Financial News

