Beursblik: solide resultaten Arcadis

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft over de eerste drie maanden van dit jaar "erg solide" resultaten geboekt. Dit stelden analisten van Kepler Cheuvreux woensdag. Qua omzet overtrof Arcadis de verwachtingen, maar de EBITA was zoals voorzien, aldus de analisten. Grote wijzigingen in de consensus zijn niet te verwachten. Op korte termijn zijn de vooruitzichten goed, aldus Kepler, dankzij het sterke orderboek, dat met 7,6 procent autonoom steeg. Kepler heeft een koopadvies op Arcadis met een koersdoel van 49,00 euro. Het aandeel stijgt woensdag 0,3 procent naar 39,92 euro. Bron: ABM Financial News

