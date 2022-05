Update: aandeelhouders sturen CFO Just Eat Takeaway niet weg Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Just Eat Takeaway hebben woensdagmiddag ingestemd met de herbenoeming van zowel CEO Jitse Groen als CFO Brent Wissink, hoewel die laatste veel tegenstemmen kreeg. Waar Groen met vrijwel geen tegenstemmen een nieuwe termijn kreeg, ontving Wissink wel veel tegenstemmen. Van de aandeelhouders was 21,92 procent tegen een herbenoeming van de CFO. Verschillende aandeelhouders hadden vooraf al laten weten tegen de herbenoeming van Wissink te stemmen uit onvrede over de gang van zaken bij Just Eat Takeaway. Tijdens de vergadering was 71,3 procent van de aandeelhouders vertegenwoordigd. Die stemden er ook mee in dat Just Eat Takeaway nieuwe aandelen mag uitgeven, iets wat sommige aandeelhouders een slecht plan vinden bij de huidige koers. Misdraging De herbenoeming van COO Jörg Gerbig werd vanochtend al ingetrokken, nadat de raad van commissarissen een formele klacht heeft ontvangen dat de operationeel directeur zich tijdens een bedrijfsevenement zou hebben misdragen. De kwestie, die zondag bij de top van het bedrijf werd gemeld, wordt momenteel onderzocht. Mocht Gerbig niet terugkeren, dan heeft Groen reeds een opvolger in gedachten, zo liet hij weten. De jaarvergadering verleende woensdag decharge aan het bestuur en de raad van commissarissen en alle commissarissen werden herbenoemd, nadat voorzitter Adriaan Nühn voorbeurs al had laten weten af te zien van herbenoeming. Dit agendapunt werd daarom geschrapt. Nühn leidde wel nog de vergadering, waarna hij aan het einde hiervan aftrad. Verschillende aandeelhouders hadden van te voren te verstaan gegeven tegen een herbenoeming van Nühn te zullen stemmen, omdat zij hem medeverantwoordelijk houden voor de misère bij de maaltijdbezorger. Nühn erkende tijdens de vergadering dat Just Eat Takeaway in een lastig parket zit. Dat werd de top van Just Eat Takeaway ook duidelijk ingewreven door Alex Captain van Cat Rock, één van de grootste aandeelhouders van het bedrijf. Het aandeel staat volgens hem onder druk, omdat beloftes steeds niet worden waargemaakt. "Alles is gebaseerd op vertrouwen, en dat is weg", legde hij uit. Ook twijfelt Captain of Groen wel echt bereid is om actie te ondernemen, bijvoorbeeld door GrubHub te verkopen. Captain kon daarbij rekenen op de steun van mede-aandeelhouder Lucerne Capital. Oprichter Pieter Taselaar zei tegen Groen dat de som der delen van Just Eat Takeaway veel hoger ligt dan de huidige waardering, en dat daarom actie vereist is. Groen reageerde ongekend fel op de kritiek van Taselaar, die hij zei niet te kennen totdat Taselaar recent de media opzocht om zijn kritiek op het bedrijf te uiten. CEO Groen erkende evenwel dat de huidige koers van Just Eat Takeaway geen recht doet aan de waarde van het bedrijf, maar zo benadrukte hij, ook de aandelen van andere maaltijdbezorgers zijn gedaald. Er is ook iets veranderd, zei hij. Waar het vorig jaar ging op "groei, groei, groei", gaat het dit jaar om "EBITDA, EBITDA, EBITDA", en die omslag kost tijd, aldus de CEO. Voorzitter Nühn drukte de aanwezige aandeelhouders op het hart dat Groen en hij heel goed beseffen dat er geleverd moet worden. Maar dit zal dus zonder Nühn gebeuren. Zijn vertrek biedt volgens Captain echter "een geweldige kans" om een heel goede nieuwe voorzitter te kiezen, die veranderingen in het bedrijf kan aanjagen en het vertrouwen met beleggers kan herstellen. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

