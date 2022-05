Just Eat Takeaway schrapt agendapunten jaarvergadering Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft besloten om twee agendapunten van de jaarvergadering te schrappen. Dit maakte de maaltijdbezorger woensdag voorbeurs bekend. Dit betekent dat er niet wordt gestemd over de herbenoemingen van operationeel directeur Jörg Gerbig en Adriaan Nühn, de voorzitter van de raad van commissarissen. Nühn heeft besloten geen nieuwe termijn te ambiëren als commissaris van Just Eat Takeaway. Dit betekent dat hij aan het einde van de jaarvergadering geen commissaris meer zal zijn. Vice-voorzitter Corinne Vigreux zal de taken van de voorzitter overnemen. Een vervanger voor Nühn zal worden gezocht. Verschillende aandeelhouders gaven al aan tegen de herbenoeming van Nühn te zullen stemmen vanmiddag. De herbenoeming van Gerbig is komen te vervallen, nadat de raad van commissarissen een formele klacht heeft ontvangen dat de COO zich tijdens een bedrijfsevenement zou hebben misdragen. De kwestie wordt momenteel onderzocht. Gerbig werkt hieraan mee en zegt het volste vertrouwen te hebben in de uitkomst van het onderzoek. Als blijkt dat Gerbig onschuldig is, kan hij alsnog worden herbenoemd voor een nieuwe termijn, aldus Just Eat Takeaway. De jaarvergadering vindt vanmiddag vanaf twee uur plaats in het Double Tree Hotel in Amsterdam. Bron: ABM Financial News

