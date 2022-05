Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verlaagd van 84,00 naar 76,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Robert Sanders. De corona-onrust in China en een tragere ontwikkeling op de markt voor smartphones raken Besi, aldus de analist. "Het helpt duidelijk niet als 13 grote steden in China in lockdown zitten." Afgelopen jaar groeide de omzet van Besi in China met 86 procent en maakt inmiddels 38 procent van de groepsomzet uit. Dat is een risico waarvoor Deutsche Bank al waarschuwde. De bank besloot de winsttaxaties met 9 tot 12 procent te verlagen. Maar de tegenwind biedt volgens Sanders ook een koopkans. Met een koers van minder dan 60 euro voor Besi, is dit een mooie manier om blootstelling te krijgen aan de chipsector, meent de analist. Besi sloot dinsdag op 54,88 euro. Bron: ABM Financial News

