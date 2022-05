AEX opent naar verwachting terughoudend in aanloop naar rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat een voorzichtige opening tegemoet, in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve vanavond nabeurs.

De future op de AEX noteert een uur voor opening nipt in het groen.

Vanochtend kunnen beleggers reageren op een aantal bedrijfsresultaten en in de loop van de ochtend volgen de inkoopmanagersindices voor de dienstensector in Europa en de VS. Ook is er een banenrapport in Amerika van ADP, in aanloop naar het officiële rapport op vrijdag.

De meeste aandacht gaat echter uit naar de Fed. Het lijkt vrijwel zeker dat de centrale bank vanavond rente met 50 basispunten verhoogt, nu de inflatie is opgelopen naar 8,5 procent.

De PCE-kerninflatie, een favoriete graadmeter voor de Fed, noteerde in maart op 5,2 procent.

De afgelopen weken bereidden diverse Fed-prominenten, onder wie voorzitter Jerome Powell, de markt al voor op een renteverhoging met 50 basispunten en mogelijk snellere renteverhogingen in het algemeen.

"Er is geen reden voor de Fed om haar plannen voor de aanscherping van het monetaire beleid bij te stellen", volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Het verhogen van de rente met 50 basispunten en het aankondigen van het afbouwen van de balans, zijn door de markten volledig ingeprijsd, meent Aben.

"Zodat de effectieve aankondiging wellicht tot weinig beweging zal leiden. Die zou er enkel komen, mocht Fed-voorzitter Jerome Powell erop zinspelen dat toekomstige rentestappen wel eens 75 basispunten zouden kunnen bedragen. Maar dat bericht verwachten we woensdag niet", aldus de econoom van Van Lanschot Kempen.

De euro/dollar handelt vanochtend op 1,0506. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 2,969 procent.

Olie werd dinsdag goedkoper en de future noteert vanochtend weer een ruime procent in het groen.

Bedrijfsnieuws

Arcadis heeft in het eerste kwartaal van 2022 meer omzet behaald en de winstgevendheid zien aantrekken, zoals analisten ook hadden voorzien. Topman Peter Oosterveer was er over te spreken dat ondanks de geopolitieke spanningen en de coronalockdowns in China de orderinstroom sterk was en daarmee een bevestiging vormt van de strategie van Arcadis. Het adviesbureau meldde een record orderportefeuille van 2,3 miljard euro.

Mogelijk komt Philips in beweging nadat concurrent Siemens Healthineers de outlook opnieuw verhoogde.

Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Besi van 84,00 naar 76,00 euro, maar herhaalde het koopadvies. Gisteren kreeg Besi ook al een paar negatieve analistenrapporten om de oren.

Slotstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag in het groen. De Dow won 0,2 procent, net als de Nasdaq, en de S&P 500 steeg zelfs 0,5 procent naar 4.175,48 punten.