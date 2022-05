Stevige winststijging voor Equinor Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Equinor heeft in de eerste drie maanden van 2022 flink meer winst behaald. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Noorse oliegigant. "De invasie in Oekraïne raakte de toch al krappe energiemarkt", aldus Equinor, dat daarbij wees op de stijgende energieprijzen en de toegenomen volatiliteit. Equinor voerde de gasproductie flink op om Europa van voldoende gas te kunnen voorzien. De aangepaste winst steeg op jaarbasis van 4,1 miljard naar 18,0 miljard dollar. In het vierde kwartaal van vorig jaar bedroeg de winst 15,0 miljard dollar. De nettowinst steeg op jaarbasis van 1,9 miljard naar 4,7 miljard dollar. De vrije kasstroom kwam uit op 12,7 miljard dollar. Het besluit om terug te trekken uit Rusland heeft tot gevolg dat Equinor een afschrijving neemt van 1,1 miljard dollar. Equinor betaalt een kwartaaldividend uit van 0,20 dollar per aandeel plus een buitengewoon dividend van nog eens 0,20 dollar per aandeel. Ook koopt het bedrijf voor 1,33 miljard dollar aan eigen aandelen in. Eerder al kocht Equinor voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen in onder een inkoopprogramma van in totaal 5 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

