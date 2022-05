Arcadis voldoet aan verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het eerste kwartaal van 2022 meer omzet behaald en de winstgevendheid zien aantrekken, zoals analisten ook hadden voorzien. Dit bleek woensdag voorbeurs uit cijfers die het advies- en ingenieursbureau verstrekte. Topman Peter Oosterveer was te spreken dat ondanks de geopolitieke spanningen en de coronalockdowns in China de orderinstroom sterk was en daarmee een bevestiging vormt van de strategie van Arcadis. Arcadis zag de omzet op jaarbasis stijgen van 632 miljoen naar 688 miljoen euro. Autonoom was dit een plus van 5,6 procent. Analisten mikten voor het afgelopen kwartaal op een omzet van 678 miljoen euro en een autonome groei van 4,4 procent. De EBITDA liep op van 84 naar 87 miljoen euro en de operationele EBITA steeg van 58 naar 64 miljoen euro. Hier rekenden analisten op respectievelijk 88 en 64 miljoen euro. De operationele EBITA-marge verbeterde op jaarbasis van 9,2 naar 9,4 procent. De vrije kasstroom zou volgens de consensus 57 miljoen euro negatief zijn, maar kwam daadwerkelijk uit op 51 miljoen euro negatief. Het netto werkkapitaal zat op 12,9 procent van de omzet en het aantal dagen voordat een factuur wordt betaald, is 70. Een jaar eerder was dit 78 dagen. Aan het einde van maart had Arcadis een nettoschuld van 205 miljoen euro. Analisten rekenden op 196 miljoen euro. Eind 2021 bedroeg de schuld 168 miljoen euro, maar aan het einde van het eerste kwartaal vorig jaar was dit nog 376 miljoen euro. Outlook Een outlook voor 2022 werd door Arcadis nog niet afgegeven. Wel meldde het bedrijf een record orderportefeuille van 2,3 miljard euro. Eerder al gaf de onderneming aan voor 2023 te mikken op een omzetgroei van circa 5 procent. Voor de operationele EBITA-marge wordt gemikt op een niveau van meer dan 10 procent in 2023. Analisten rekenen voor heel 2022 op een autonome omzetgroei van 4,4 procent en een operationele EBITA-marge van 10,2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.