Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve.

IG voorziet een openingswinst van 9 punten voor de Duitse DAX en een plus van 10 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE 100 opent naar verwachting 12 punten hoger.

De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag hoger geëindigd. Nadat de FTSE maandag gesloten was, bleek dinsdag een vrij terughoudende dag voor de Londense beurs, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. En de Europese beurzen wisten slechts deels te herstellen van de verliezen van maandag, aldus Hewson.

Analist Pierre Veyret van ActivTrades zag vooral koopjesjagers in de markt die profiteerden van de recente dip. De markt rekent op een krapper monetair beleid om de inflatie aan te pakken, aldus Veyret. Een renteverhoging van 50 basispunten door de Federal Reserve is zo goed als ingeprijsd, aldus de analist.

De producentenprijzen van de eurozone stegen in maart op maandbasis met 5,3 procent. Dit was meer dan de 4,9 procent die economen hadden verwacht. In februari stegen de prijzen nog met 1,1 procent.

De Duitse werkloosheid daalde in april, maar iets minder dan voorzien. Procentueel bleef de werkloosheid op 5,0 procent. En de werkloosheid in de eurozone daalde in overeenstemming met de prognoses vooraf in maart naar 6,8 procent, van 6,9 procent een maand eerder.



Bedrijfsnieuws

BNP Paribas heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst zien aantrekken, dankzij een opleving in de handelsinkomsten. BNP steeg ruim 5 procent.

BP heeft in het eerste kwartaal van 2022 een hogere winst geboekt en handhaafde het dividend. Er werd in het afgelopen kwartaal een onderliggende winst behaald van 6,2 miljard dollar, tegenover 4,1 miljard dollar een jaar eerder. Analisten hadden gerekend op 4,5 miljard dollar. Het aandeel steeg bijna 6 procent. Shell, dat donderdag de boeken opent, won zo'n 4 procent.

Deutsche Post is 2022 naar eigen zeggen sterk begonnen. Het aandeel daalde desondanks licht.

BMW en Mercedes-Benz hebben hun autodeeldienst Share Now voor een niet bekendgemaakt bedrag aan Stellantis verkocht. BMW steeg zo'n 3 procent en Mercedes-Benz een procent.

Covestro kwam maandagavond nabeurs met een forse winstwaarschuwing. Aanhoudende coronalockdowns in China, stijgende energieprijzen, duurdere grondstoffen en een groeivertraging van de mondiale economie zijn aanleiding voor Covestro om voorzichtiger te worden. Het aandeel daalde 5 procent.



In Parijs liepen luxemerken als Kering en Hermes averij op met verliezen van 1 tot 2 procent. Estee Lauder ging op Wall Street onderuit na cijfers. Het modebedrijf verlaagde de outlook vanwege de oorlog in Oekraïne en de coronalockdowns in China.



Koploper in de CAC40 was Alstom, dat ruim 5 procent steeg.

In Frankfurt deden Deutsche Bank en Delivery Hero goede zaken, met winsten van zo'n 4 procent. Covestro sloot de rij in de DAX.

Euro STOXX 50 3.753,52 (+0,6%)

STOXX Europe 600 446,20 (+0,5%)

DAX 14.039,47 (+0,7%)

CAC 40 6.476,18 (+0,8%)

FTSE 100 7.561,33 (+0,2%)

SMI 12.001,88 (+0,3%)

AEX 705,95 (+1,7%)

BEL 20 4.077,81 (+0,5%)

FTSE MIB 24.242,25 (+1,6%)

IBEX 35 8.590,20 (+1,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen woensdag een groene opening.

Wall Street is dinsdag licht hoger gesloten.

De volatiliteit blijft echter groot, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De Amerikaanse tienjaarsrente is dinsdag iets afgekoeld, nadat maandag een niveau van 3,00 procent werd bereikt.

Veel aandacht gaat vandaag en morgen uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve die vrijwel zeker de rente met 50 basispunten zal verhogen, ondanks de economische krimp in de Verenigde Staten in het eerste kwartaal.

Luc Aben van Van Lanschot Kempen is het daarmee eens. "Er is geen reden voor de Fed om haar plannen voor de aanscherping van het monetaire beleid bij te stellen", volgens de econoom.

Een renteverhoging met 50 basispunten en een aankondiging van een verkleining van de balans van 9 biljoen dollar zijn volgens Aben al ingeprijsd, "zodat de effectieve aankondiging wellicht tot weinig beweging zal leiden. Die zou er enkel komen, mocht Fed-voorzitter Jerome Powell erop zinspelen dat toekomstige rentestappen wel eens 75 basispunten zouden kunnen bedragen. Maar dat bericht verwachten we woensdag niet", aldus de econoom van Van Lanschot Kempen.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de fabrieksorders in de VS in maart veel harder zijn gestegen dan verwacht, met meer dan 2 procent op maandbasis. Het aantal openstaande vacatures nam ook toe.

De euro/dollar handelde op 1,0522. De olieprijs is dinsdag gedaald. Bij een settlement van 102,41 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,6 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

NXP boekte in het eerste kwartaal van 2022 een hogere omzet, zo bleek maandagavond uit cijfers van de Nederlandse chipgigant met een notering op Wall Street. In het eerste kwartaal steeg de omzet van NXP met 22,2 procent op jaarbasis naar 3,14 miljard dollar, waar NXP vooraf rekende op 3,1 miljard dollar. Voor het lopende tweede kwartaal voorziet NXP een omzetstijging op kwartaalbasis van 4 procent. Het aandeel sloot een half procent hoger.

DuPont heeft zich vanwege de situatie in China voorzichtig uitgelaten over het lopende kwartaal, maar wist in het eerste kwartaal de verwachtingen van analisten wel te overtreffen. Verder paste DuPont de outlook voor 2022 aan vanwege de verkoop van de transportdivisie. "We verhogen onze jaaroutlook voor de omzet uit voortgezette activiteiten", zei CFO Lori Koch in een toelichting. "De onderliggende vraag blijft sterk." De nieuwe jaaroutlook is min of meer in lijn met de verwachtingen van analisten. DuPont steeg ruim een half procent.

Pfizer heeft in het eerste kwartaal een betere prestatie geleverd dan verwacht, maar besloot wel de winstoutlook voor heel 2022 te verlagen. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 77 procent, maar exclusief coronavaccin Comirnaty en coronamiddel Paxlovid steeg de omzet slechts met 2 procent. Het aandeel won ruim 2 procent.

Modebedrijf Estee Lauder verlaagde de outlook voor 2022. Reden om voorzichtiger te worden zijn de coronalockdowns in China en de oorlog in Oekraïne. Dit jaar zal de omzet daardoor niet met 13 tot 16 procent stijgen, maar met 7 tot 9 procent. Het aandeel verloor bijna 6 procent.

S&P 500 index 4.175,48 (+0,5%)

Dow Jones index 33.128,79 (+0,2%)

Nasdaq Composite 12.563,76 (+0,2%)

AZIE

De Japanse beurs noteert woensdag licht in het rood, terwijl het verlies in Hongkong een stuk groter is. In de stadstaat staan de internetaandelen onder druk.

Nikkei 225 26.818,53 (-0,1%)

Shanghai Composite Gesloten

Hang Seng 20.820,32 (-1,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0516. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0522.

USD/JPY Yen 130,12

EUR/USD Euro 1,0516

EUR/JPY Yen 138,86

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

08:00 Handelsbalans - Maart (Dld)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - April (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - April (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - April (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - maart (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Maart (Bel)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - April (VS)

14:30 Handelsbalans - Maart (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - April (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:30 Federal Reserve - Toelichting rentebesluit (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Siemens Healthineers - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Volkswagen - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

08:00 Wolters Kluwer - Cijfers eerste kwartaal

13:00 Moderna - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 YUM Brands - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 eBay - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Groupon - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers eerste kwartaal (VS)

00:00 Just Eat Takeaway - Jaarvergadering