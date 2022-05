Musk overweegt nieuwe beursgang Twitter na overname Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk, die onlangs Twitter overnam voor 44 miljard dollar, heeft potentiële investeerders verteld dat hij het social mediabedrijf over een paar jaar weer naar de beurs kan brengen. Dit meldde de Wall Street Journal dinsdagavond op basis van ingewijden. Na afronding van de overname wordt Twitter eerst een privaat bedrijf. Mogelijk zal Musk Twitter ergens in de drie jaar daarna opnieuw naar de beurs brengen, volgens de bronnen. De overname wordt naar verwachting later dit jaar afgerond, mits aandeelhouders van Twitter en toezichthouders akkoord gaan. Het aandeel Twitter noteert nabeurs licht hoger. Bron: ABM Financial News

