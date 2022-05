Recordkwartaal Starbucks

(ABM FN-Dow Jones) Starbucks had in het afgelopen kwartaal weliswaar last van inflatoire tegenwind en de coronabeperkingen in China, maar wist toch een recordomzet te behalen.

De Amerikaanse koffieketen meldde dinsdag nabeurs een 15 procent hogere omzet van 7,64 miljard dollar, de hoogste ooit in een tweede kwartaal. Dit was vooral te danken aan hogere verkopen en prijzen. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 7,62 miljard dollar.

De vergelijkbare omzet per filiaal steeg wereldwijd met 7 procent, met name dankzij een stijging van 12 procent in Noord-Amerika.

De internationale vergelijkbare omzet daalde met 8 procent, onder meer door een daling van 23 procent in China.

De operationele marge daalde met 240 basispunten tot 12,4 procent, met name te wijten aan de hoge inflatie. De winst per aandeel steeg 4 procent op jaarbasis naar 0,58 dollar. De aangepaste winst van 0,59 dollar per aandeel was nipt onder de marktverwachting.

In de nabeurshandel steeg het aandeel 2,0 procent.